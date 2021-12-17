KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı - Haberler
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KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı geliştirilen ve kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransı amaçlayan KADES uygulaması hakkında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli kadın astsubaylar, şiddet önleme ve izleme merkezi müdürlüğü ve emniyet birimlerince müşterek olarak yurttaki öğrencilere KADES uygulamasının tanıtımını yaparak cep telefonlarına nasıl yükleneceği, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere ayrıca, yaşayacakları en ufak bir olumsuzlukta bile uygulama ile güvenlik güçlerinin anında müdahale edebildiği anlatılarak öğrencilere bilgilendirme amaçlı KADES broşürü dağıtıldı. - DENİZLİ

KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

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