KADES Uygulaması Vatandaşlara Anlatılıyor

SİİRT (Habermetre) - KADES Uygulaması için Stant Kuruldu, Bilgilendirme Broşürleri Dağıtıldı

Siirt'te KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) Siirt'in en işlek caddesi olan Hz. Fakirullah Caddesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince stant kurularak, uygulama vatandaşlara anlatılarak, bilgilendirmeler yapıldı.

KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılması amacıyla kentin işlek caddelerine afişler ve bilbordlar asıldı.

KADES uygulaması ile ilgili broşür de dağıtan ekipler, cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

Ekipler, Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T. C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceğini, uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahale edildiğini anlattılar.

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T. C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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