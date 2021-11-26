KADES uygulaması Tuzla'daki seminerlerle tanıtıldı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla başlatılan Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) Tuzla'da seminerle anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde 5 gün süren eğitimlerin ardından bugün son seminer düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne denk gelen son seminer halka açık yapıldı. Eğitimlerdeki konular, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı anlatıldı.

Programa, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Fatma Yazıcı, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Böylece, Tuzlalı 1300 kadına KADES uygulaması tanıtıldı.

Programa katılanlara, Gönül Elleri Çarşısı tarafından katılım sertifikası ile rozet hediye edildi.

Kaymakam Akça, akıllı telefonun yönetimde birtakım kuralların takibi ile işlerin önemsenmesi gibi bir fırsatı sunduğunu belirtti.

Şiddeti ortadan kaldırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Akça, "Bazıları şiddet uygulamaya yönelik bir tavır içerisinde girdiği zaman, onu yalnız bırakmamak amacıyla KADES diye isimlendirilen bu program indirildiğinde ve bulunduğunuz yerde herhangi bir şiddet konusuna şahit olduğunuzda o butona bastığınız zaman emniyet birimlerine bu çok öncelikli konu olarak düşüyor ve şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli prosedürler başlıyor." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ise kadına şiddet konusunun dünyada kutlanan böyle bir güne denk gelmesinin anlamlı olduğuna değindi.

Şiddetin artık demode ve insanlık dışı olduğunu belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Fikri olmayan, kendince saygınlığı olmayan, karşı tarafı söyleyecek sözü olmadığı anda insanlık dışına çıkıp şiddet uygulayanın kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun bir hanımefendiye yapılmasının bugün kabul edilmesi mümkün değildir. Bu olaylara önlem için İçişleri Bakanlığımızın katkıları ile eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından hizmete alınan bu uygulama ender uygulamalardandır. Çok önem verilen uygulamalardan bir tanesidir. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın İçişleri Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, Emniyet teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir şiddete kimse maruz kalmaz."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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