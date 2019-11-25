"KADES" uygulaması kliple tanıtıldı
-KADES uygulamasını tanıtan klip ANKARA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.
25.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:32
-KADES uygulamasını tanıtan klip ANKARA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: "KADES" uygulaması kliple tanıtıldı