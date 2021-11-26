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KADES uygulaması kadınlara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KADES uygulaması kadınlara anlatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında KADES uygulaması tanıtılarak broşür verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kades uygulaması tanıtılarak broşür verildi.

Tavşanlı Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği tanıtım etkinliğinde görevli polisler ile sosyal hizmetler personeli ilçede yaşayan kadınlara aile içi şiddet ve kadına taciz gibi kötü olayların kadınların başına gelmeleri halinde cep telefonuna yüklenen KADES uygulaması ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını belirterek, stand önünden geçen kadınlara KADES hakkında bilgiler içeren broşür dağıtımı yaptılar. Daha sonra cafe ve çay bahçelerinde afiş ve broşür dağıtımı gerçekleşti. - KÜTAHYA

KADES uygulaması kadınlara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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