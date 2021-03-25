KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
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KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tanıtıldı.

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Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tanıtıldı.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadın Destek Uygulaması (KADES)", Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tanıtıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan iş yerlerinde KADES'in tanıtımını yapılarak, kadına yönelik ve aile içi şiddet olaylarının önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince kadınlara broşürler dağıtıldı ve uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği anlatıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince tanıtımlarda çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - KASTAMONU

KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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