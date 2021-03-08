KADES uygulaması anlatıldı
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KADES uygulaması anlatıldı

08.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:27
KADES uygulaması anlatıldı

Zonguldak'ta Jandarma ekipleri köy, mahalle ve beldelerde KADES uygulaması anlatıldı.

Zonguldak'ta Jandarma ekipleri köy, mahalle ve beldelerde KADES uygulaması anlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan köy, mahalle ve beldelerde ikamet eden vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamalı olarak anlatılarak, konu ile ilgili broşürler dağıtılarak 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı. - ZONGULDAK

KADES uygulaması anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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