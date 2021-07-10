KADES'ten yardım istedi, polisi beklerken kocasını bıçakladı

KÜTAHYA'da, şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES uygulamasından yardım isteyen G.Y. (39), ekip gelene kadar kocası Ş.Y.'yi (52) kavga sırasında bıçakladı.

KÜTAHYA'da, şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES uygulamasından yardım isteyen G.Y. (39), ekip gelene kadar kocası Ş.Y.'yi (52) kavga sırasında bıçakladı. Yaralanan Ş.Y., hastaneye kaldırılırken, gelen polisler de G.Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, gece yarısı, Pirler Mahallesi Yapıcı Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. G.Y., iddiaya göre, eve gelen kocası Ş.Y.'nin kendisini dövdüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmana geldiklerinde, Ş.Y.'yi bıçakla yaralanmış buldu. Ş.Y., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kocasını bıçaklayan G.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından G.Y., ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç