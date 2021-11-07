KADES, Tek Tuşla Şiddetin Karşısında

Kadın vatandaşlarımız, şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda Kades uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi kısa sürede müdahale ediliyor.

KADES uygulamasını bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kadınımız telefonuna indirdi, uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi.

Kadına şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimizde şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibi ve izlemesi yapılıyor.

Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takipi yapılıyor.

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