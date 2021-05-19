KADES'i kullanan kadın hayata tutundu
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KADES'i kullanan kadın hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | 3. Sayfa

- KADES'i kullanan kadın hayata tutundu Kocasının baltalı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu bir kadın KADES uygulaması sayesinde zarar görmeden kurtuldu Eli baltalı saldırgan adam ise polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kocası B.S.

- KADES'i kullanan kadın hayata tutundu

Kocasının baltalı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu bir kadın KADES uygulaması sayesinde zarar görmeden kurtuldu

Eli baltalı saldırgan adam ise polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kocası B.S. tarafından baltalı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu H.A. (33), kendini kilitlediği evlerinde Kadın Destek Uygulaması (KADES)'nı kullanarak hayata tutundu. Uygulama sayesinde çok kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kendilerine de baltayla saldıran koca B.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Eli baltalı saldırgan B.S., hastaneye kaldırılırken, büyük bir korku yaşayan çaresiz kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Manisa'da Kadın Destek Uygulaması (KADES)'ndan kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki olaya 5 dakika içinde intikal etti. Akpınar Mahallesi'ne giden polis ekipleri kendisini eve kilitleyen bir kadın ve dışarıda eli baltalı saldırgan kocayla karşılaştı. Suriye uyruklu eşi H.A.'ya baltayla saldırmaya çalışan öfkeli koca B.S.'yi sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri B.S.'nin kendilerine de baltayla saldırması üzerine önce havaya iki el ateş etti ardından ayağından vurdu. Ayağından yaralanan B.S. evin deposundan aldığı bıçakla yeniden polislere saldırmak isterken çok sayıda polis tarafından B.S. etkisiz hale getirilerek Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Korkudan kendisini eve kilitleyen H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADES'i kullanan kadın hayata tutundu
KADES'i kullanan kadın hayata tutundu
KADES'i kullanan kadın hayata tutundu
KADES'i kullanan kadın hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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