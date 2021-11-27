KADES'i her yerde anlatmaya başladılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADES'i her yerde anlatmaya başladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KADES'i her yerde anlatmaya başladılar

DÜZCE (İHA) – Düzce İl jandarma Alay Komutanlığı ekipleri KADES uygulamasının tanıtımı kapsamında, kadınların bulunduğu her noktaya giderek tanıtım faaliyetlerini hızlandırdı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Kades uygulamasının tanıtımı kapsamında, kadınların bulunduğu her noktaya giderek tanıtım faaliyetlerini hızlandırdı.

Düzce Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri kapsamında Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Hem mücadele gününde hem diğer günlerde kadınların olduğu her yere ulaşmaya çalışan kadın personeller son olarak Düzce şehir merkezinde stant açtı. Kadınların bulunduğu kafelere, parklara giden ekipler daha sonra çevre düzenlemesi çalışmaları yapan kadınların yanına giderek KADES tanıtımı yaptı. Şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunan ekipler, kadınların uygulamayı indirip şiddetin önüne geçebileceğini aktardı. - DÜZCE

KADES'i her yerde anlatmaya başladılar

KADES'i her yerde anlatmaya başladılar

KADES'i her yerde anlatmaya başladılar

KADES'i her yerde anlatmaya başladılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title