KADES'i 308 bin 193 kişi indirdi

04.09.2019 13:56

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) hayata geçirilmesinin ardından 308 bin 193 kişi indirdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre KADES'i indiren kişi sayısı 308 bin 193 kişi oldu. KADES'i aktif kullanan sayısı ise 146 bin 488 kişi olurken, şuana kadar gelen ihbar sayısı 11 bin 678 oldu.



KADES'e asılsız ihbarlarda bulunan kişiler hakkında "Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi gereği 3 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmü gereği yasal işlem yapılacağı uygulama kullanım şartlarında yer alıyor. KADES, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete girdi. - ANKARA

Kaynak: İHA