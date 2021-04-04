KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu
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KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu

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KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip çevrimiçi mağaza Google Play Store'da en fazla indirilen 3'üncü uygulama oldu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi yakalandı, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip çevrimiçi mağaza Google Play Store'da en fazla indirilen 3'üncü uygulama oldu.

İçişleri Bakanlığı, kadınların acil durumlarda tek tuşla kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilmesi için geliştirilen KADES'e ilginin her geçen gün arttığını bildirdi. Uygulama, Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip çevrimiçi mağaza Google Play Store'da en çok indirilen uygulamalar arasında 3'üncü oldu.

2 milyona yakın kadının cebinde KADES var

KADES uygulaması bugüne kadar 1 milyon 926 bin 253 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 106 bin 176 ihbarda bulunuldu. Bunlardan 54 bin 922 asıllı ihbara müdahale edildi.

Kadınların yüzde 90'ına güven veriyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti. Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara ücretsiz indiriliyor. Uygulamaya ad soyad, doğum yılı, telefon ve T.C. Kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabiliyor. Uygulamada konum bilgisinin mutlaka açık olması gerekiyor. Şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimallerinde ekranda bulunan "yardım" butonuna basarak en yakın kolluk personelinin bölgeye ulaşması sağlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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