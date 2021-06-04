KADES butonuna bastı, polisler hayatını kurtardı

Antalya'da, eşi tarafından kesici aletle tehdit edilen kadın, KADES butonuna basarak polisi çağırdı.

Antalya'da, eşi tarafından kesici aletle tehdit edilen kadın, KADES butonuna basarak polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kesici alet ile birlikte şüpheli şahsı yakaladı.

Olay, 4 Haziran Cuma günü gece saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden S.S.P. eşi tarafından kesici alet ile tehdit edildi. Olay üzerine kadın, hemen KADES butonuna bastı. Olay yerine 5 dakika içerisinde Muratpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geldi. Ekipler, kısa süre içerisinde gelerek olası bir yaralanmanın önüne geçerken, şüpheli N.P.'yi suç aletiyle yakaladı. Şüpheli N.P., işlemleri yapılmak üzere Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı