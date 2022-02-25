Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 10. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir. Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur. Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.

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