Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 9. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Raci, Mahir'den kurtulmak için ihtiyacı olan kozu bir türlü ele geçirememiştir ama durmaya niyeti yoktur. Mahir bir yandan Raci ile mücadele ederken öte yandan Fikret'in gerçekleri öğrenmiş olmasının gerginliğindedir. Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır.

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