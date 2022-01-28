Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 6. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.

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