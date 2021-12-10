Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 2. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

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