Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaderimin Oyunu yeni bölümde ne olacak? Kaderimin Oyunu 9. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kaderimin Oyunu dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin Oyunu 9. Fragmanı nasıl izlenir! Kaderimin Oyunu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KADERİMİN OYUNU SONBÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Raci, Mahir'den kurtulmak için ihtiyacı olan kozu bir türlü ele geçirememiştir ama durmaya niyeti yoktur. Mahir bir yandan Raci ile mücadele ederken öte yandan Fikret'in gerçekleri öğrenmiş olmasının gerginliğindedir. Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır.

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