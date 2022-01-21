Kaderimin Oyunu neden yok? Kaderimin Oyunu bu akşam var mı? 21 Ocak Star TV yayın akışı

21 Ocak yayın akışı araştırılırken bazı yapımların yayın akışında yer almadığı görülüyor. Bu kapsamda cuma akşamları yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 21 Ocak yayın akışında yer almayan Aziz neden yok? Bu akşam Kaderimin Oyunu yeni bölümü yok mu? Kaderimin Oyunu hangi gün? Kaderimin Oyunu yeni bölümü ne zaman?