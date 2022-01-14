Kaderimin Oyunu her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Kaderimin Oyunu neden yok? Kaderimin Oyunu Çukurova yok mu? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu neden yok?

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

Kaderimin Oyunu bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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