Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu Cuma günü mü? Kaderimin Oyunu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor. Fakat 31 Aralık Cuma günü Kaderimin Oyunu ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz haber sizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül

Onur Bilge

Ayça Koptur

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