Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu Cuma günü mü? Kaderimin Oyunu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Star TV'nin beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Dizi normalde Cuma günleri ekrana geliyordu fakat bugün yayınlanmayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu Cuma günü mü? Kaderimin Oyunu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...
Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu Cuma günü mü? Kaderimin Oyunu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor. Fakat 31 Aralık Cuma günü Kaderimin Oyunu ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz haber sizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
Öykü Karayel
Akın Akınözü
Sarp Apak
Meriç Aral
Esra Dermancıoğlu
Müfit Kayacan
Ülkü Duru
Kaan Çakır
Iraz Akçam
Yıldırım Özcan
Yeşim Gül
Onur Bilge
Ayça Koptur
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