İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star'ın yeni dizisi ' Kaderimin Oyunu', Cuma günü başlıyor. 'Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı 'Kaderimin Oyunu'nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor. Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak Kaderimin Oyunu hangi rolde?

KADERİMİN OYUNU MAHİR KİMDİR?

Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncularından Sarp Apak, rolünü ve yeni projesini anlattı. Sarp Apak; "Senaryo geldiğinde ilk iki bölüm birlikte gelmişti. Eve gidince okurum dedim ama şöyle bir göz ucu ile baktım ve sonra meraktan bırakamadım. İki bölümü de hemen okudum. Senaryonun kendini okutması çok önemli bir gösterge. Akması, kendini merak ettirmesi… Bu yönüyle beni çok etkiledi. Bunun ekrandaki seyirciye de yansıması en büyük hedefimiz tabi ki" dedi.

Mahir'den önce birçok farklı rol deneyimine sahip olduğunu düşünen sevilen oyuncu karakteri ilgili de konuştu. Sarp Apak; "Her yeni projede çocuk gibi heyecanlanıyorum. Bunda da öyle oldu ama Mahir beni en çok drama karakteri olarak etkiledi. Karakter analizini okuduğumda hüzünlendim. Hikayedeki en suçsuz en günahsız kişi aslında Mahir. Buna rağmen başına çok şey gelmesi, hiçbirinde onun suçu ve hatasının olmaması, masumluğu bana farklı gelen yanları oldu. Yaşadıkları sayesinde kendini geliştirip yalnız kurda dönüşmesi ve güçlü olması beni kendine çekti. En temelde ise tüm yaşadıklarına rağmen yıkılmayıp ayakta kalması, devam etmesi diyebilirim. Bu anlamda da 'Kaderimin Oyunu' ile özdeşleşiyor hikayesi" dedi.

Hazırlık sürecinde ise kendisine en çok dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak'ın rehberlik ettiğini anlatan Sarp Apak; "Dizimizin yönetmeni Emre Hoca ile çok fazla sohbet ettik. Bakış açımı pek çok düşüncemi değiştirdi bu sohbetler. Emre Hocanın yaklaşımı ve konuşmaları beni çok yönlendirdi. Öykü ile de başından beri konuşuyorduk. Sonra Akın'la tanıştık. Güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık. Umarım herkes çok sever" dedi.

'Kaderimin Oyunu' nefes kesen hikayesi ile 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Star'da.

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