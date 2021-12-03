Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Sarp Apak Kaderimin Oyunu hangi rolde?

İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star'ın yeni dizisi ' Kaderimin Oyunu', Cuma günü başlıyor. 'Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı 'Kaderimin Oyunu'nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor. Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü Kaderimin Oyunu hangi rolde?

KADERİMİN OYUNU CEMAL KİMDİR?

Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncularından Akın Akınözü, rolünü ve yeni projesini anlattı. Kaderimin Oyunu'nda yer almasının başlıca nedenlerini senaryo, yapımcı, yönetmen ve oyuncu kadrosu olduğunu söyleyen Akın Akınözü; "Eğer ben oyuncu olarak karakterimin avukatıysam; Cemal'in davası, duygusal anlamda bugüne kadar aldığım en zor ama anlamaya ve kazanmaya en istekli olduğum dava diyebilirim" dedi.

Projenin ön hazırlık sürecindende bahseden Akın Akınözü; "Önceki projemde çalışma imkanı bulduğum ve fikirleriyle karaktere çok farklı yerlerden bakmamı sağlayan sevgili Beyti Engin'le çalışmamızı bu projede de devam ettirdik" dedi.

Canlandırdığı 'Cemal' karakterini kısaca tutkulu, rekabetçi ve biraz da güvensiz olarak tarif eden başarılı oyuncu 'kader' kavramı içinse şunları söyledi; "İçimizdeki boşluğu doldurmak için almamız gereken bütün dersleri bize öğretmeye çalışan, öğretene kadar bu dersleri başka türlü oyunlarla tekrar tekrar karşımıza çıkaran, bizi seçimlerimizde özgür bırakan ama sonuçlarından sorumlu tutan, anladığımızda özgürleştiğimiz hayat senaryomuz" dedi.

'Kaderimin Oyunu' nefes kesen hikayesi ile 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Star'da.

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