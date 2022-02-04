Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 7. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak?

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KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.

KADERİMİN OYUNU OYUNCU KADROSU

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül

Onur Bilge

Ayça Koptur

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