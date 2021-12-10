Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 2. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak?
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Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 2. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak?
Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır.
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz haber sizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.
Öykü Karayel
Akın Akınözü
Sarp Apak
Meriç Aral
Esra Dermancıoğlu
Müfit Kayacan
Ülkü Duru
Kaan Çakır
Iraz Akçam
Yıldırım Özcan
Yeşim Gül
Onur Bilge
Ayça Koptur
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