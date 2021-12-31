Kaderimin Oyunu bugün yok mu, neden yok? Kaderimin Oyunu final mi yaptı, bitti mi? Kaderimin Oyunu 31 Aralık Cuma günü neden yayınlanmadı? - Haberler
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Kaderimin Oyunu bugün yok mu, neden yok? Kaderimin Oyunu final mi yaptı, bitti mi? Kaderimin Oyunu 31 Aralık Cuma günü neden yayınlanmadı?

Kaderimin Oyunu bugün yok mu, neden yok? Kaderimin Oyunu final mi yaptı, bitti mi? Kaderimin Oyunu 31 Aralık Cuma günü neden yayınlanmadı?
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Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Bunun ardından izleyiciler, Kaderimin Oyunu bugün yok mu, neden yok? Kaderimin Oyunu bitti mi? Kaderimin Oyunu 31 Aralık Cuma günü neden yayınlanmadı? merak etti. İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu bitti mi, neden yok? Kaderimin Oyunuyeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Kaderimin Oyunu olmayacak mı? Bu hafta Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Kaderimin Oyunu Cuma günü değil mi, bugün neden başlamadı? Kaderimin Oyunu final mi yaptı, neden yok? Kaderimin Oyunu niye başlamadı? Kaderimin Oyunu ne zaman başlayacak? Kaderimin Oyunu ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor. Fakat 31 Aralık Cuma günü Kaderimin Oyunu ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Kaderimin Oyunu bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cuma günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Kaderimin Oyunu 31 Aralık Cuma günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz haber sizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül

Onur Bilge

Ayça Koptur

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