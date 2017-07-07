SÜLEYMAN ELÇİN - Bugüne kadar organ nakline dikkati çekmek için çeşitli girişimlerde bulunan, duyarlılık oluşturmak amacıyla 12 yıl önce organlarını bağışlayan Ankara İl Vaizi Faruk Turhan, Antalya'da ablasından nakledilen böbrekle hayata tutundu.



Ankara Elmadağ İlçe Müftülüğü görevini yürütürken üç yıl önce sağlık sorunları nedeniyle Ankara il vaizi görevini üstlenen 41 yaşındaki Faruk Turhan'a, 10 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



Yaklaşık 17 yıldır diyabet hastası olan Turhan, böbrek nakillerindeki başarısından dolayı Antalya'ya gelerek tedaviye başladı.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakı ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Arif Aslaner tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde böbrek naklinin zorunluluğuna işaret edildi.



Bunun üzerine Turhan'ın 42 yaşındaki ablası Mevlidiye Turhan, kardeşine böbreğini vermek için gönüllü oldu. Ablasından alınan böbrek kardeşine başarıyla nakledildi.



Organ nakli gönüllüsü olacak



Faruk Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamı boyunca organ naklinin önemine dikkati çektiğini söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığının "Alo Fetva Hattı"nda da görev yaptığını belirten Turhan, "Burada 'Organ nakli caiz mi? Organı bağışladığımız kişi günah işlerse ne olacak?' gibi soruları yanıtlıyordum. Organ bağışının dinimizce uygun olduğunu anlattım. Nevşehir'de ilçe müftülüğü görevi yaparken organ naklinin gerekliliği konusunda çeşitli programlar yapmıştım. Kader tecelli etti, aynı şey benim başıma geldi. 12 yıl önce duyarlılık oluşturmak için organlarımı bağışladım." diye konuştu.



Organ yetmezliğinin herkesin başına gelebileceğini, bu konuda duyarlı olunması gerektiğine işaret eden Turhan, bundan sonra organ nakli gönüllüsü gibi çalışacağını dile getirdi.



Ameliyat ekibinden Doç. Dr. Arif Aslaner ise hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.



Turhan'ın diyabet hastası olduğu için operasyonun özenle gerçekleştirildiğini aktaran Aslaner, organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.