Kader Postası Filmi
Kader Postası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kader Postası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf'un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi, ikisinin yollarının da ayrılmasına neden olur. Zeynep'in yaşadığı bu acı, onun ergenlikten çıkıp, yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep'i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.
Yönetmen: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Senaryo: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Rana Kayaçan, Koray Efe Yazgan, İdil Yade Kırnık, Baran Salman, Sedef Akalın, Tansel Öngel, Görkem Yeltan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kader Postası
Yapımcı Firma: Us Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 06.12.2019
Kader Postası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.