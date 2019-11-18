Kader Postası Filmi

18.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:58

Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf'un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi, ikisinin yollarının da ayrılmasına neden olur. Zeynep'in yaşadığı bu acı, onun ergenlikten çıkıp, yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep'i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.

Yönetmen: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

Senaryo: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Rana Kayaçan, Koray Efe Yazgan, İdil Yade Kırnık, Baran Salman, Sedef Akalın, Tansel Öngel, Görkem Yeltan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Kader Postası

Yapımcı Firma: Us Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 06.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com