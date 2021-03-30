"Kader mahkumları"nın yakını kadın ve kız çocuklarına psikososyal destek verilecek
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"Kader mahkumları"nın yakını kadın ve kız çocuklarına psikososyal destek verilecek

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
'Kader mahkumları'nın yakını kadın ve kız çocuklarına psikososyal destek verilecek

Kader Mahkumları Derneği ve Kent Araştırmaları Derneği, eşi ya da babası cezaevinde olan kadın ve kız çocuklarına psikososyal destek vermek için "Umut Işığı" projesini hayata geçiriyor.

Kader Mahkumları Derneği ve Kent Araştırmaları Derneği, eşi ya da babası cezaevinde olan kadın ve kız çocuklarına psikososyal destek vermek için "Umut Işığı" projesini hayata geçiriyor.

Kader Mahkumları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kent Araştırmacıları Derneği ile birlikte Sabancı Vakfı 2021 Hibe Programı'na, "Umut Işığı" adlı ortak bir proje sunuldu.

Proje kapsamında, 14 ile 18 yaş arasındaki kız çocuklarının psikososyal sorunları tespit edilecek ve bu sorunların çözümüne yönelik destek uygulama programları geliştirilecek.

Ayrıca, projeyle toplumda dezavantajlı bir grup olan mahkum yakını kadın ve kız çocuklarının karşılaştığı sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi gibi konularda da ilerleme sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kader Mahkumları Derneği Genel Başkanı Necdet Yüksel, projenin toplumda "kader mahkumu" olarak ifade edilen ve bir suçtan hüküm giymiş mahkumların birinci dereceden yakınları üzerinde yürütüleceğini bildirdi.

Mağduriyetin unsurları arasında hak kaybına uğrama, zarar görme gibi konuların başta geldiğini ifade eden Yüksel, mağdurların suç işleyen failin yakını olmaları nedeniyle toplum tarafından damgalanma, psikolojik dışlanma gibi sorunlarla karşı karşıya geldiğini ve bu sorunları çözebilecek etkili destek mekanizmalarından da yoksun olduklarını belirtti.

Aile bireylerinden birisinin işlediği suçtan dolayı mahkum olması sonucunda aile yapısının bozulduğuna işaret eden Yüksel, "Proje, mahkum yakınlarının yaşadıkları sorunlara toplumun ilgisinin çekilmesinde bir aracı olacak. Diğer taraftan proje sonucunda ortaya çıkacak raporun özellikle mahkum yakını olması nedeniyle toplumsal yaşamdan dışlanan gençlerin topluma entegrasyonunu kapsamında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve politika yapıcılara önemli bir referans kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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