Kader, büyük hata yapıyor!

03.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:36

Söz ve müziği Güven Baran'a düzenlemesi Atınç Tombak'a ait şarkının mix ve mastering'ini Emre Kıral yaptı.

Sürekli izlediği bir dizinin, romantik ve drama dolu bir bölümünden sonra çok etkilenerek 'Hiç İyi Değilim'i yazan Güven Baran, şarkının içinde ayrılığı kabullenemeyen ve kendine haksızlık yapıldığını hisseden birini anlatıyor.

Şarkıyı ilk dinlediği andan itibaren etkilenerek yorumlamak isteyen Berru Tural, 2020 yılında yeni şarkılarını da yayımlayarak kariyerinde hızla yol almayı hedefledi.

'Hiç İyi Değilim'in video klibi Çatalca'da özel bir alanda çekildi. Klibin yönetmenliğini, senaryosunu ve kurgusunu Efe Cansoy üstlendi. Video klipte Berru Tural geçmiş, gelecek ve şu an olmak üzere üç ayrı zaman diliminde kendini ararken, aynı zamanda geçmişten gelen olumsuz durumları tekrar yaşamamak adına, kendisini koruyan görünmez iki tane melek rolünde mankenler eşlik etti.

Kaynak: Bültenler