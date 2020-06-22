KADER AKBABA TOPRAĞA VERİLDİ
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KADER AKBABA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (5)Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22), bugün öğle namazının ardından...

22.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:32

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (5)

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22), bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, Dudaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akbaba'nın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADER'İN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başınız sağ olsun diliyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman, nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum dedi. Baba Akbaba ise, Çok sağ olun Cumhurbaşkanım, ilgili bakanlarımızın hepsi yanımızda diye konuştu.

KADER AKBABA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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