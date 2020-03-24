Kademeli su uygulaması ve su fiyatlarında artış ertelendi Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşen İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve TÜFE fiyat artışının da ertelenmesi kararı çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında yapıldı. Haftalık düzenlenen toplantıda, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve TÜFE oranında yapılacak su fiyatları düzenlemesinin 2020 yılı 1'inci Olağan Genel Kurula kadar ertelenmesi kararı alındı. Alınan karar için 27 Mart Cuma günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

VATANDAŞLARIN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLANACAK

Küresel salgın koronavirüsün(Covid-19) ülkemizde etkili olması ile birlikte temizlik ve korunma da önem kazandı. Alınan önlemler ile birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu evinde kalmaya başladı. Bu kapsamda Kocaeli'de su tüketimi de önemli oranda arttı. Abonelerine kesintisiz su sağlayan İSU Genel Müdürlüğü, korona virüsten dolayı su kullanımının artmasından dolayı vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla ve kurumun bütçe imkanları gözetilerek tarifeler yönetmeliğinde yeniden değerlendirme kararı aldı.

KADEMELİ FİYAT UYGULAMASI KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın başkanlığında yapılan haftalık yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirmede; 1'inci Olağan Genel Kurula kadar kademeli su uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

TÜFE FİYAT ARTIŞI 2 AY DAHA ERTELENİYOR

Toplantıda diğer bir değerlendirmede ise, 22 Ocak 2020 tarihinde yapılan TÜFE fiyat artışının 3 ay erteleme kararının 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 1'inci Olağan Genel Kurula kadar ertelenmesine karar verildi.

2'NCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI 27 MART'TA

Alınan kararların yürürlüğe girmesi için 27 Mart Cuma günü saat 15.00'da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Oditoryum Salonu'nda 2020 Yılı 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı yapılacak.

Kaynak: Bültenler