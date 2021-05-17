KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI
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KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de 17 günlük tam kapama sonrasında kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul'a geri dönüş yolunda yoğunluk yaşanırken, banka önlerinde de kuyruk oluştu.

SİLİVRİ'de 17 günlük tam kapama sonrasında kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul'a geri dönüş yolunda yoğunluk yaşanırken, banka önlerinde de kuyruk oluştu.

Silivri'de kademeli normalleşmenin ilk gününde, Tekirdağ ve Silivri gibi yazlık bölgelerden İstanbul'a dönmeye çalışan sürücüler Yeni Mahalle Silivri D-100 karayolu Işıklar geçiş noktası ve ilçe merkezinde yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Öte yandan banka önlerinde ise uzun insan kuyruğu oluştu.

KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SİLİVRİ'DE YOĞUNLUK YAŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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