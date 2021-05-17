Kademeli normalleşmenin ilk gününde denize girdiler
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Kademeli normalleşmenin ilk gününde denize girdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kilyos'ta kademeli normalleşmenin ilk gününde sıcak havayı görenler plaja akın etti.

Kilyos'ta kademeli normalleşmenin ilk gününde sıcak havayı görenler plaja akın etti. Kimileri denize girip güneşlenirken, kimileri çocuklarıyla oynadı.

29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi, saat 05.00'e kadar süren tam kapanma sonrasında sıcak havanın etkisiyle Kilyos paljında hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar kademeli normalleşmenin ilk gününde sahile koştu. Sıcak havanın tadını çıkaran çocuklar sahilde oynarken, kimi vatandaşlarda güneşlenmeyi tercih etti.

Kademeli normalleşmeden sonra Kilyos sahile giden Melisa Çağla Kıroğlu, " Hepimiz için iyi oldu evde çok sıkılmıştık, umarım vakalar daha fazla artmaz. Bu kademeli normalleşme tekrardan bir tam kapanmaya neden olmaz. Ama mutluyuz sahilin tadını çıkarıyoruz. Tabi ki maskeli ve mesafeli bir şekilde" dedi.

"DENİZ HAVASI ALALIM DEDİK"

Kilyos sahilindeki bir vatandaş ise, "Kısıtlamanın bittiği ilk günde arkadaşımızın doğum günüydü, bizde gelip deniz havası alalım dedik. Arkadaşlarımızla geldik, umarım bir daha kısıtlama olmaz" dedi.

Güneşli havanın tadını çıkaran bir başka vatandaş ise, "Havalar bugün açıldı çok güzel çok mutluyum açıldığı için denize giriyoruz, her şey çok eğlenceli. Açmaları iyi oldu, tam kapanmadan sonra insanlar rahatladı" şeklinde konuştu.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kademeli normalleşmenin ilk gününde denize girdiler
Kademeli normalleşmenin ilk gününde denize girdiler
Kademeli normalleşmenin ilk gününde denize girdiler
Kademeli normalleşmenin ilk gününde denize girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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