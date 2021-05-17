KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
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KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? 17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde yoğunluk oluştu.

? 17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde yoğunluk oluştu. Önlerinde uzun kuyruklar oluşan AVM'lere bazı vatandaşlar gezmeye, bazıları ise alışverişe geldiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu, AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Vatandaşların kimisi 17 günün ardından alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yetkililer ise sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

KİMİ ALIŞVERİŞE, KİMİ GEZMEYE?

Alışveriş için gelen Muammer Yavuz, "Sadece bayramda evdeydim ben çalıştım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten." dedi.

Gizem Çubuk ise, "Bu 17 gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Kalabalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine aynı şu an. Çok kalabalık" diye konuştu.

KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE AVM'LERE AKIN ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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