Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu 17 günlük Tam Kapanma süreci dün sabah 05.00'da sona erdi.

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - 17 günlük Tam Kapanma süreci dün sabah 05.00'da sona erdi. Virüsle mücadele kapsamında başlatılan Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 'de geçerli olan Tam Kapanma dün sabah saat 05.00'da sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

Şort giydiği sebebiyle kendisini döven şahıs serbest kalınca, genç kız isyan etti
Şort giydiği sebebiyle kendisini döven şahıs serbest kalınca, genç kız isyan etti
Son dakika haberi... Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı
Son dakika haberi... Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı
Anne ve oğlu, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
Anne ve oğlu, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Lale Karabıyık Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Kenan Doğulu Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 08:04:31. #1.13#

title