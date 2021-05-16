Kademeli normalleşmede iki doz aşı yaptıran 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak

İçişleri Bakanlığı yarın başlayacak olan kademeli normalleşmeyle ilgili bir genelge yayınladı. Genelgeye göre normalleşme sürecinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.