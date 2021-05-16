Kademeli normalleşmede iki doz aşı yaptıran 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak
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Kademeli normalleşmede iki doz aşı yaptıran 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak

Kademeli normalleşmede iki doz aşı yaptıran 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı yarın başlayacak olan kademeli normalleşmeyle ilgili bir genelge yayınladı. Genelgeye göre normalleşme sürecinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

17 günlük tam kapanma yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sonrası normalleşmeye ilişkin yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

AŞI OLMAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİNE HAFTA İÇİ 4 SAATLİK İZİN

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANMALARI YASAK

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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