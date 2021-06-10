Kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik siparişlerini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik siparişlerini artırdı

Kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik siparişlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik ve çeyiz sektörünü hareketlendirdi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik ve çeyiz sektörünü hareketlendirdi.

Geçen seneden ertelenen düğünlerin de etkisiyle son yılların en yoğun günlerini yaşayan Bursa'daki gelinlik mağazalarından bazıları müşterilerine randevuyla hizmet veriyor.

Kentteki bir mağazanın sorumlularından Sinem Cambaz, AA muhabirine, tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeyle satışlarının büyük oranda arttığını söyledi.

Düğünlerin başlamasıyla gelin adaylarının heyecanla mağazaya geldiğini belirten Cambaz, "Gelinliğinin yetişmeyeceğini düşünerek gelenler var. 17 günlük tam kapanma sürecinde sadece satışlarımız internet üzerinden devam etti. Online satışa yöneldikleri için gelinlerimiz artık çok bilinçli. Satışlarımız oradan da güzel bir şekilde devam ediyor." dedi.

Cambaz, bu sene 1 milyon civarında düğün yapılacağının tahmin edildiğini anlatarak, "Gelinlerimizden randevularını alıp geç kalmadan mağazamızı ziyaret etmelerini istiyoruz. Randevusuz gelen gelinlerimizi üzülerek geri çevirmek durumunda kalıyoruz. Burada stil danışmanlarımızla güzel bir şekilde denemelerimizi yapıyoruz, ardından hayallerindeki gelinliği hazırlayıp teslim ediyoruz." diye konuştu.

Teslimat süresini kısaltmak zorunda kaldılar

Cambaz, yaşanan hareketlilikten dolayı teslimatları da hızlandırdıklarını bildirdi.

Teslimat süresini kısaltmak zorunda kaldıklarını dile getiren Cambaz, şunları kaydetti:

"Eskiden uzun bir süre söyleyebilirdim ama şu anda gerçekten çok sıkıştığı için 1 yada 3 ay arasında gelinliklerini alabiliyorlar. Ancak tabii çok özel tasarımlar olunca bunlar için 6 ay gibi bir süre talep ediyoruz çünkü el işlemesi gelinliklerimiz de oluyor. Bu süreçte personel ve mesai saatlerimizi artırdık. Gece gündüz demeden güzel gelinliklerin çalışmalarını yapıyoruz.

Bu sene gelinlerin genellikle iki tercihi var. Biri sadelikten yana gelinler çünkü pandemiden dolayı daha az insanla yapılan küçük törenler, gelinlerimizi biraz daha sadeliğe itmeye başladı. Bunun dışında iki gelinlik tercih edip yine hayallerini süsleyen masalsı prenses gelinlikleriyle de düğünlerini gerçekleştirebiliyorlar."

Cambaz, gelinlik fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Alışverişler cumartesi günleri yoğunlaşıyor

Bir gelinlik mağazasının çalışanlarından Ayşegül Ayaz ise işlerinin çok yoğun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezondaki gelinlerimizin tamamı bir araya sıkıştı diyebilirim. Normalde 5-6 ay önce bize gelmeleri gereken gelinlerimiz 15 gün önce gelmeye başladı. Hatta şu an gelinlik bakan bir gelinimiz var, 20 gün sonra düğünü var. Yetişmeye çalışıyoruz. Kendi atölyemiz var, özel dikim çalışıyoruz. Herkesin isteklerine yetişmeye çalışıyoruz."

Ayaz, teslimat süresini kısalttıklarından gelinleri gün aşırı ya da 3 günde bir provaya alabildiklerini bildirdi.

Çeyiz ürünleri satan Murat Tuğtekin de kademeli normalleşme ile hareketliliğin arttığını söyledi.

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Tuğtekin, "Burada giyim sektöründe çalışan arkadaşlar var, 'Cumartesi günü nefes alamadık' dediler. Bu hareketlilik hafta içine de yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Sarp Akkaya Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik siparişlerini artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:37:20. #1.16#

title