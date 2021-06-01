Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
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Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasının etkileri görülmeye başlandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasının etkileri görülmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Haziran ayı normalleşme tedbirleri" genelgesinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak kafe, restoran, pastane gibi işletmeler hazırlıklarına başladı.

Saat 07.00'den itibaren açılan işletmelerin müşteri ağırlamaya başladığı görüldü.

İş yeri sahipleri ve müşteriler, düşen vaka sayılarıyla birlikte tedbirlerin esnetilmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Öte yandan, kademeli normalleşme sürecinin kent trafiğinde de yoğunluğa neden olduğu dikkat çekti.

Mesai saatinin yaklaşmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 50 olarak ölçüldü.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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