Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da, kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Trakya'da, kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Kırklareli'nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor
Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 07:27:37. #1.16#

title