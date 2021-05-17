KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk olduğu görüldü. İBB Trafik Yoğunluk haritası yüzde 40'lara çıktı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan 17 günlük 'Tam Kapanma' dönemi bu sabah itibariyle yerine 'Kademeli Normalleşme' sürecine bıraktı. Sabah 08.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 40'ları gösterdi. Trafikte bir aksama yaşanmazken otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı