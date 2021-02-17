Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kademeli normalleşme takvimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kamuoyunun merakla beklediği salgın önlemlerinde normalleşmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Peki kademeli normalleşme ne zaman başlıyor?

Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını belirterek, mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı.

KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart başında Türkiye'nin salgın önlemlerinde kademeli normalleşmeye geçeceğini belirtti.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." diye konuştu.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısında güvenlikten sağlığa tüm meseleleri değerlendirdik.

Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler PKK'yı yeniden harekete geçirdiler. Milletimizin birliğine göz diken çevrelerle hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı. Türkiye'ye terörden darbeye her türlü yöntemle diz çöktürmeye çalışanlara milletimiz tarihi bir ders vermiştir. Güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmak için birçok harekat gerçekleştirdik. Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıl içerisindeki süreçte imha edilmiştir.

Elimizde tek bir masumun kanı olmamıştır, olmayacaktır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık, zalimin yanında olmadık. Biz hukukunu koruyanın safında olduk. Türkiye bölgesel liderliğe sahada adım adım yürümektedir.

"Terörle mücadele milli bir konudur"

Terörle mücadele her türlü siyasi çekişmeden uzak, milli bir konudur. Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. Bu operasyonun sorumlusu Cumhurbaşkanından güvenlik mensuplarına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Terör örgütüne samimi kınama yapmayanların devleti eleştirmek konusundaki canhıraş gayretini ibretle takip ediyoruz.

Demokratik ve ekonomik kalkınmayı ihmal etmiyoruz

Geleceğimizi yüksek teknolojide Ar-Ge ve inovasyonda arıyoruz. Milli uzay programımızı geçen hafta ilan ettik. 18 yılda yaptığımız yatırımlarla uzay teknolojisinde ileri mühendislik kabiliyetine ulaşmış bir Türkiye var. Daha önemlisi gözünü uzaya dikmiş tutkulu gençlere sahibiz. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek birkaç adım uzağımızdaki hedeflerdir.

Türkiye'nin Otomobili projesi son sürat devam ediyor

Gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin geçtiğimiz hafta önemli bir adım attık. TOGG, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile bir ortaklık geliştirdi. İnşallah TOGG hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak.

Üretim cephesinde Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Sanayi üretim verilerimiz beklentileri aşarak Aralık'ta yüzde 9 arttı. Böylelikle 2020 son çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkesi olduk. Bu veri 2020'yi büyüme ile kapatan ender ülkelerden biri olacağımıza işaret etti.

Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans salgın sonrası dönemde ülkemizde duyulan güveni daha da ileri taşıyacaktır.

Çiftçiye iki gübre desteği

Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Hububatta dekara 8 lira olan gübre desteğini 16 liraya yükseltiyoruz. Dekara 10 lira olan organik gübre desteğini 20 liraya yükseltiyoruz. Bu destekler ilkbahar döneminde çiftçiye hesaplara yatırılacak.

Kademeli normalleşme Mart'ta başlıyor

Aşı çalışmaları hızla sürüyor. 5,5 milyonun üzerinde aşılama yaptık. Yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Mart aşılamada yüksek rakamları yakalayacağımız bir dönem olacak. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Sokağa çıkma yasağını da vaka ve aşılama gibi faktörlerle kademeli olarak kaldıracağız. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.