Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
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Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi

İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahillerde hareketlilik yaşandı.

Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi

MUĞLA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahillerde hareketlilik yaşandı.

Türkiye'de 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşmenin başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'da sabahın erken saatlerinden itibaren 17 gündür boş olan caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Ölüdeniz Belcekız, Çalış plajlarına gelen vatandaşlar ve turistler güzel havanın keyfini çıkardı. Bazıları deniz girip güneşlenirken, bazı vatandaşlarda yürüyüş yaptı.

Adrenalin sevenler ise yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, gökyüzünden Ölüdeniz'in eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.

Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi
Kademeli normalleşme ile Fethiye'de sahiller hareketlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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Haber Yorumları (1)
CAN SUNVER: Uzaktan, dönüşümlü çalışmada karar yöneticilere bırakılmamalı ve NET açıklama yapılmalı.
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