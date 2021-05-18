Kademeli normalleşme denetimleri devam ediyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Kaymakam Musa Göktaş tarafından kademeli normalleşme denetimleri gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Kaymakam Musa Göktaş tarafından kademeli normalleşme denetimleri gerçekleştirildi.

17 Mayıs ve 1 Haziran arası gerçekleştirilecek olan kademeli normalleşme sürecinde denetimler devam ediyor. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin ve İlçe Emniyet Amir V. Bektaş Akın ile birlikte esnafları ziyaret ederek, alınan tedbirleri incelediler. Kademeli normalleşme süreci hakkında bilgi veren Kaymakam Göktaş, alınan tedbirlere riayet edilirse normalleşme sürecinin daha sağlıklı geçeceğini belirtti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı