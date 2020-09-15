Kademeli mesai sistemi nedir? Kademeli mesai sistemi uygulamasının yararları neler? Kademeli mesai kamu ve özel sektörde nasıl olacak?
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Kademeli mesai sistemi nedir? Kademeli mesai sistemi uygulamasının yararları neler? Kademeli mesai kamu ve özel sektörde nasıl olacak?

Gündemde yer alan kademeli mesai uygulaması ile ilgili karar en geç Cuma günü açıklanacak. Kademeli mesai uygulaması nedir? Kademeli mesai uygulaması özel ve kamu sektöründe nasıl olacak? Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da kademeli mesai uygulaması başladı mı?

Kademeli mesai sistemi nedir? Kademeli mesai sistemi uygulamasının yararları neler? Kademeli mesai kamu ve özel sektörde nasıl olacak?
15.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:57

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisinde yeniden rekor artışlar yaşandığını dile getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai uygulaması ile ilgili ayrıntıları Cuma vereceğini bildirdi. Peki, kademeli mesai uygulaması nedir? Nerelerde kademeli mesai uygulaması başladı?

KADEMELİ MESAİ UYGULAMASI NEDİR?

Kademeli mesai saatleri ile işe giriş ve çıkış saatlerinin yeniden planlanması üzerine çalışılıyor. Kademeli mesai sisteminde mesailer birden fazla gruba ayrılıyor. Örneğin; 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatleri için mesai grupları belirleniyor ve böylece toplu taşımada kolaylık ve güvenlik sağlanması hedefleniyor.

KADEMELİ MESAİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE NASIL OLACAK?

Özgür Kaya, uygulamanın özel sektörü ayağı hakkında ise şunları söyledi:

"Özel sektörde bankacılık sektörü ya da plaza çalışmalarında kademeli mesai sıkıntı doğurmaz ancak, özel sektörde üretime dayalı işletmelerde kademeli mesai uygulaması biraz sıkıntılı olacaktır. Bu da yapılacak toplantılar ile ele alınacak. Özel sektörün işverenler açısından bakıldığında, işverenler buna biraz ihtiyatlı yaklaşıyorlar. Sebebi de, imalat, üretime dayalı sektörlerde kademeli mesainin söz konusu olması çalışma sürecinde sıkıntılar meydana getirir. Bir bantta çalışanlardan farklı meslek icra eden çalışanlar oluyor. Bunları kademeli mesai konusunda değerlendirmek mümkün değil. Özel sektör bağlamında kamu ile ilintili iş yapanlara kademeli mesai getirilebilir."

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