Kademeli mesai nedir? Esnek mesai nedir? Kademeli ve esnek mesai nasıl uygulanacak? Sektör sektör mesai saatleri ve yeni mesai saatleri!
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Kademeli mesai nedir? Esnek mesai nedir? Kademeli ve esnek mesai nasıl uygulanacak? Sektör sektör mesai saatleri ve yeni mesai saatleri!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli ve esnek mesaide karar kılındığını açıkladı. Peki, kademeli ve esnek mesai nasıl uygulanacak? Sektör sektör mesai saatleri ve yeni mesai saatleri! Kademeli mesai nedir? Esnek mesai nedir?

Kademeli mesai nedir? Esnek mesai nedir? Kademeli ve esnek mesai nasıl uygulanacak? Sektör sektör mesai saatleri ve yeni mesai saatleri!
18.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:34

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kademeli mesai nedir? Sektör sektör mesai saatleri ve yeni mesai saatleri! Esnek mesai nedir? Kademeli ve esnek mesai nasıl uygulanacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kademeli ve esnek mesaide karar kıldıklarını belirten Vali Yerlikaya, öğrencilerin sabah 9'da ders başı yapacağını ifade etti.

Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kıymetli İstanbullular, tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında, valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, STK'larımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

KADEMELİ MESAİ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisinde yeniden rekor artışlar yaşandığının altını çizdi. 13 Eylül'de dünya genelinde 307 bin 930 vaka kayıtlara geçerken, bir önceki rekor 6 Eylül'de 306 bin 857 vaka ile kırılmıştı.

Bu açıklamaların ardından Türkiye'de de "kademeli mesai" gündeme geldi. Kademeli mesai saatleri ile işe giriş ve çıkış saatlerinin yeniden planlanması üzerine çalışılıyor.

Kademeli mesai sisteminde mesailer birden fazla gruba ayrılıyor. Örneğin; 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatleri için mesai grupları belirleniyor ve böylece toplu taşımada kolaylık ve güvenlik sağlanması hedefleniyor.

SEKTÖR SEKTÖR MESAİ SAATLERİ

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı sabah 7, 8 ve 9'da mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

Sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.

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