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Kademeli fiyatlandırma ile susuzluk önlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kademeli fiyatlandırma ile susuzluk önlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı başında kırsal kesimde su israfını önlemek ve yerleşim yerindeki tüm abonelere şebeke suyunu eşit ve sürekli ulaştırabilmek için aldığı önlemler sonuç verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı başında kırsal kesimde su israfını önlemek ve yerleşim yerindeki tüm abonelere şebeke suyunu eşit ve sürekli ulaştırabilmek için aldığı önlemler sonuç verdi. Bahçe ve seralara insani tüketim amacıyla verilen aboneliklerin amacı dışında, bahçe sulamasında kullanılması nedeniyle geçici olarak askıya alınması su tasarrufuna büyük katkı sağladı. Kademeli fiyatlandırma uygulaması da olumlu sonuç verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda etkisini gösteren iklim değişikliği, küresel ısınma ve buna bağlı oluşan kuraklık nedeniyle 2021 yılında başlanan kademeli tarife uygulaması olumlu sonuç verdi. ASAT ev aboneleri için aylık 15 tona kadar, ticari amaç dışında inek, keçi, koyun gibi hayvanları besleyenler için de aylık 40 ton su kullanımı için indirimli fiyat tarifesi uygulaması ile tasarruf sağladı.

"Şikayetler azaldı"

Alınan önlemlerle birçok yerleşim yerinde, abone sayılarındaki artışa rağmen yüzde 20'nin üzerinde su tasarrufu sağlandı. Bahçe ve seralara insani tüketim amacıyla verilen aboneliklerin amacı dışında, bahçe sulamasında kullanılması nedeniyle geçici olarak askıya alınması da su tasarrufuna katkı koydu. İçme ve kullanma suyunun amacı dışında kullanılmasının yerleşim yerlerinin yüksek kesimlerinde evi olan vatandaşların suya erişimini engellemesi nedeniyle yaşanan mağduriyetler son buldu. Bazı ilçelerde ALO ASAT'a gelen 'Sular akmıyor' şikayetlerinde yüzde 43'e varan oranında azalma yaşandı. - ANTALYA

Kademeli fiyatlandırma ile susuzluk önlendi

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Haber: Kademeli fiyatlandırma ile susuzluk önlendi - Haberler Ekonomi
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