Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

AK Parti'nin doğal gazda kademeli tarifeye geçişi de içeren 18 maddelik teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES'e, Kurumlar Vergisi'nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor.

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 olarak düzenleyen madde de teklifte yer aldı.

Besti KARALAR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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