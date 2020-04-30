“Kademeli de olsa normal yaşama dönüşü iple çekiyoruz” BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, salgın sonrası oluşan ekonomik çalkantıdan en çok sermaye gücü sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Hepimiz 'önce sağlık' diyoruz, ama kademeli de olsa normal yaşama dönüşü iple çekiyoruz" dedi.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, salgın sonrası oluşan ekonomik çalkantıdan en çok sermaye gücü sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Hepimiz 'önce sağlık' diyoruz, ama kademeli de olsa normal yaşama dönüşü iple çekiyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com